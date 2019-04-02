Traffico Roma del 02-04-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 18.20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DEL GRANDE RACCORDO ANULARE,
CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE DALL’AUTOS. ROMA-FIUMICINO ALL’ARDEATINA E
INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE A TRATTI TRA LA NOMENTANA
E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO
DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL GRA.
IL TRAFFICO MIGLIORA SULLA TANGENZIALE EST DOPO L’INCIDENTE IN PROSSIMITÀ
DI VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI
DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE.
SI CONTINUA A VIAGGIARE IN CODA SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIA COLLI DELLA
FARNESINA A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RICORDIAMO CHE IN
QUESTO TRATTO È PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI.
IN CITTÀ RALLENTAMENI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA NOMENTANA VICINO VIA
DI SANT’ANGELA MERÌCI.
E SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI
IN VIA DELLA CAFFARELLETTA AD ALTEZZA VIA FERDINANDO UGHELLI
È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma