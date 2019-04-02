Traffico Roma del 02-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 19.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO
ANULARE DA VIA NOMENTANA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. TORNATO REGOLARE IL
TRAFFICO SULL’ESTERNA DOPO LE DIFFICOLTà DEL POMERIGGIO SEMPRE PER UN
INCIDENTE.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO LUNGO LA COMPLANARE DA VIA DI TOR
CERVARA FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA COME CONSEGUENZA DELL’INCIDENTE SULLA
CARREGGIATA INTERNA.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO, PER TRAFFICO E CANTIERI, DA VIA
DELLA FARNESINA A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO
SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST DA VIA PRENESTINA A
VIALE CASTRENSE.
IN CITTà PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ALTEZZA LARGO
GIOVANNI PITTALUGA. SI RALLENTA PER LO STESSO MOTIVO IN VIA LEONE IV VICINO
VIALE VATICANO.
UN TERZO INCIDENTE IN VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA
DELL’ALMONE IN DIREZIONE VIA APPIA NUOVA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma