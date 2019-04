Traffico Roma del 02-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 19.20

CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO

ANULARE DA VIA NOMENTANA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. TORNATO REGOLARE IL

TRAFFICO SULL’ESTERNA DOPO LE DIFFICOLTà DEL POMERIGGIO SEMPRE PER UN

INCIDENTE.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO LUNGO LA COMPLANARE DA VIA DI TOR

CERVARA FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA COME CONSEGUENZA DELL’INCIDENTE SULLA

CARREGGIATA INTERNA.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO, PER TRAFFICO E CANTIERI, DA VIA

DELLA FARNESINA A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO

SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST DA VIA PRENESTINA A

VIALE CASTRENSE.

IN CITTà PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ALTEZZA LARGO

GIOVANNI PITTALUGA. SI RALLENTA PER LO STESSO MOTIVO IN VIA LEONE IV VICINO

VIALE VATICANO.

UN TERZO INCIDENTE IN VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA

DELL’ALMONE IN DIREZIONE VIA APPIA NUOVA.

