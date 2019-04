Traffico Roma del 02-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 19.50

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO

ANULARE DA VIA NOMENTANA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. TORNATO INVECE REGOLARE

IL TRAFFICO SULL’ESTERNA.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO LUNGO LA COMPLANARE DA VIA DI TOR

CERVARA FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA COME CONSEGUENZA DELL’INCIDENTE SULLA

CARREGGIATA INTERNA.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO, PER TRAFFICO E CANTIERI, DA VIA

DELLA FARNESINA A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO

SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST DALLO SVINCOLO DELLA

ROMA-TERAMO A VIALE CASTRENSE.

IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ALTEZZA LARGO

GIOVANNI PITTALUGA. SI RALLENTA PER LO STESSO MOTIVO VIA APPIA PIGNATELLI

TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA DELL’ALMONE IN DIREZIONE VIA APPIA NUOVA.

UN TERZO INCIDENTE SU LARGO DI VIGNA STELLUTI ALTEZZA PIAZZA DEI GIUOCHI

DELFICI.

CANTIERI NOTTURNI IN PROGRAMMA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO. QUESTA

SERA, E FINO AL 6 APRILE, I LAVORI NELLA GALLERIA PITTALUGA COMPORTANO LA

CHIUSURA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, TRA LA TANGENZIALE EST E

PORTONACCIO. LE DEVIAZIONI SONO INDICATE SUL POSTO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

