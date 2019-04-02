Traffico Roma del 02-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 19.50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO
ANULARE DA VIA NOMENTANA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. TORNATO INVECE REGOLARE
IL TRAFFICO SULL’ESTERNA.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO LUNGO LA COMPLANARE DA VIA DI TOR
CERVARA FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA COME CONSEGUENZA DELL’INCIDENTE SULLA
CARREGGIATA INTERNA.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO, PER TRAFFICO E CANTIERI, DA VIA
DELLA FARNESINA A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO
SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST DALLO SVINCOLO DELLA
ROMA-TERAMO A VIALE CASTRENSE.
IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ALTEZZA LARGO
GIOVANNI PITTALUGA. SI RALLENTA PER LO STESSO MOTIVO VIA APPIA PIGNATELLI
TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA DELL’ALMONE IN DIREZIONE VIA APPIA NUOVA.
UN TERZO INCIDENTE SU LARGO DI VIGNA STELLUTI ALTEZZA PIAZZA DEI GIUOCHI
DELFICI.
CANTIERI NOTTURNI IN PROGRAMMA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO. QUESTA
SERA, E FINO AL 6 APRILE, I LAVORI NELLA GALLERIA PITTALUGA COMPORTANO LA
CHIUSURA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, TRA LA TANGENZIALE EST E
PORTONACCIO. LE DEVIAZIONI SONO INDICATE SUL POSTO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma