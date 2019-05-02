Traffico Roma del 02-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO AL MOMENTO ANCORA REGOLARE IN CITTÀ
LE PRIME CODE A TRATTI IN INGRESSO A ROMA SULLA SS 148 PONTINA TRA POMEZIA
E CASTEL DI DECIMA
E TRA SPINACETO ED IL RACCORDO ANULARE
SU VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI
IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER
LA ROMA NAPOLI E VIA ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO DELLA A24 E VIA
TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELA A24 INCOLONAMENTI A PARTIRE DA VIA DI TOR CERVARA
FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA
DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma