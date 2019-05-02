Traffico Roma del 02-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 07:50 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITÀ DELLA VIA
DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO, STA PROVOCANDO CODE TRA LA VIA LAURENTINA
VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO, E IN DIREZIONE EUR TRA IL BIVIO
PER IL RACCORDO ANULARE E LA VIA DEL MARE.
SU VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI
IN DIREZIONE DEL CENTRO.
CODE A TRATTI IN INGRESSO A ROMA SULLA SS 148 PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E
CASTEL DI DECIMA.
CODE A TRATTI SULLA STATALE AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA
CIRCONVALLAZIONE CORNELIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER
LA ROMA NAPOLI E VIA ARDEATINA E PROSEGUENDO TRA VIA PONTINA ED IL BIVIO
PER LA ROMA FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E SI
RALLENTAMENTA ANCHE TRA IL BIVIO DELLA A24 ROMA TERAMO E VIA TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONAMENTI A PARTIRE DA VIA DI TOR CERVARA
FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma