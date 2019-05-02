Traffico Roma del 02-05-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
LUNGHE CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITÀ DELLA
VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO, CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA
CRISTOFORO COLOMBO.
PER CHI STA PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE EUR, INCOLONNAMENTI
A PARTIRE DAL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE.
SEMPRE NEL QUADRANTE SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A ROMA,
SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLENTICO.
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA CASILINA E VIA
ARDEATINA E PROSEGUENDO TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E IL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO.
DIFFICOLTÀ ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA VIA BOCCEA E VIA
CASAL LUMBROSO, E TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE.
E SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE CODE POI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER VIA
FLAMINIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA, A PARTIRE DA LABARO, FINO A VIA DEI
DUE PONTI IN INGRESSO IN CITTÀ.
LUNGO VIA SALARIA CODE TRA VILLA SPADA E L’AREOPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE
CENTRO.
SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
E TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA A24
ROMA TERAMO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma