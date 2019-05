Traffico Roma del 02-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 09:20 MR

LUNGHE CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITÀ DELLA

VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO, CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA

CRISTOFORO COLOMBO.

PER CHI STA PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE EUR, INCOLONNAMENTI

A PARTIRE DAL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO.

SITUAZIONE SEMPRE DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE, LUNGHE CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA DEL MARE, CODE A TRATTI ANCHE

IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASSIA E CASAL DEL MARMO, TRA BOCCEA E VIA

CASAL LUMBROSO E PROSEGUENDO TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARRA E VIA

DEI FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

LUNGO VIA SALARIA CODE A TRATTI A PARTIRE DA VILLA SPADA FINO A VIA DI

VILLA ADA, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DEI DUE

PONTI VERSO IL CENTRO.

SU VIA CASSIA, IN ZONA TOMBA DI NERONE TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIENTE

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SU VIA OSTIENSE QUI CI SONO CODE TRA VIA DI

MEZZOCAMMINO E VIA DEL FOSSO DEL TORRINO IN DIREZIONE CENTRO.

CODE LUNGO LA VIA PONTINA, TRA SPINACETO ED IL RACCORDO E TRA VIA

CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO,

ANCHE QUI È SEGNALATO UN INCIDENTE.

