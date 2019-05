Traffico Roma del 02-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MR

SITUAZIONE IN LENTO MIGLIORAMENTO DOPO L’INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA, AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE IN DIREZIONE EUR, TRA L’USCITA PER

VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, MENTRE VERSO FIUMICINO CODE TRA

VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA DEL MARE.

ANCORA QUALCHE DIFFICOLTÀ NEL QUADRANTE SUD EST DEL RACCORDO ANULARE.

CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E IL BIVIO PER LA ROMA

FIUMICINO, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA PRENESTINA E VIA

TIBURTINA.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA

TANGENZIALE EST VERSO ROMA.

SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, MENTRE VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE SU VIA DEL

FORO ITALICO, TRA VIA DEI COLLI DELLA FARNESINA E VIA DELLA PINETA

SACCHETTI VERSO IL POLICLINICO GEMELLI.

RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI

ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE 24.00 DEL 4

MAGGIO.

SU VIA FLAMINIA ANCORA CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DEI

DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

INFINE, CODE LUNGO LA VIA PONTINA, TRA SPINACETO ED IL RACCORDO ANULARE

VERSO ROMA, PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO.

