Traffico Roma del 02-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER DUE INCIDENTI, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA

L’OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA TRIONFALE.

E SEMPRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA VIA APPIA E ROMANINA.

BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

EST, VERSO ROMA.

SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE, PER TRAFFICO INTENSO, SU VIA NAZARETH TRA VIA DI BOCCEA E VIA DEI

CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE AURELIA.

INCOLONNATO IL TRAFFICO LUNGO VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E LARGO

DON LUIGI GUANELLA IN DIREZIONE VIA LEONE XIII

RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI

ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, L’USCITA OBBLIGATORIA È SU VIA MARIO FARNI,

FINO A VIA TRIONFALE, IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA

RIAPERTURA È PREVISTA PER LE 24.00 DEL 4 MAGGIO.

TRASPORTO PUBBLICO.

SONO SEMPRE CHIUSE SULLA METRO A, LE STAZIONI BARBERINI, SPAGNA E

REPUBBLICA, I CONVOGLI VIAGGIANO SENZA EFFETTUARE LE FERMATE. ATTIVI I

SERVIZI BUS SOSTITUTIVI DI SUPPORTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma