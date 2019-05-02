Traffico Roma del 02-05-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER DUE INCIDENTI, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA
L’OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA TRIONFALE.
E SEMPRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA VIA APPIA E ROMANINA.
BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
EST, VERSO ROMA.
SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE, PER TRAFFICO INTENSO, SU VIA NAZARETH TRA VIA DI BOCCEA E VIA DEI
CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE AURELIA.
INCOLONNATO IL TRAFFICO LUNGO VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E LARGO
DON LUIGI GUANELLA IN DIREZIONE VIA LEONE XIII
RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, L’USCITA OBBLIGATORIA È SU VIA MARIO FARNI,
FINO A VIA TRIONFALE, IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA
RIAPERTURA È PREVISTA PER LE 24.00 DEL 4 MAGGIO.
TRASPORTO PUBBLICO.
SONO SEMPRE CHIUSE SULLA METRO A, LE STAZIONI BARBERINI, SPAGNA E
REPUBBLICA, I CONVOGLI VIAGGIANO SENZA EFFETTUARE LE FERMATE. ATTIVI I
SERVIZI BUS SOSTITUTIVI DI SUPPORTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma