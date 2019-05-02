Traffico Roma del 02-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 13:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO LUNGO IL RACCORDO ANULARE.
IN CITTÀ CODE PER INCIDENTE IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V, IN PROSSIMITÀ
DI GREGORIO VII.
INCOLONNATO IL TRAFFICO LUNGO VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E LARGO
DON LUIGI GUANELLA IN DIREZIONE VIA LEONE XIII.
INCIDENTE SEGNALATO SU VIA MARIO FANI IN PROSSIMITÀ DI VIA STRESA, TRAFFICO
CONGESTIONATO IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
IN CENTRO, INCIDENTE SU LUNGOTEVERE DEI VALLATI, IN PROSSIMITÀ DI PONTE
SISTO, CODE A PARTIRE DA PONTE PALATINO IN DIREZIONE CASTEL SANT’ANGELO.
SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA
PINETA SACCHETTI.
RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA MARIO FARNI E VIA TRIONFALE, IN
DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE
24.00 DEL 4 MAGGIO.
DAL PRIMO MAGGIO SONO STATE RIATTIVATE LE ZTL NOTTURNE DI TRASTEVERE E SAN
LORENZO. I VARCHI SARANNO ATTIVI DAL MERCOLEDÌ AL SABATO, ANCHE SE FESTIVI,
DALLE 21.30 ALLE 3.00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma