Traffico Roma del 02-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 15:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO LUNGO IL RACCORDO ANULARE.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V, IN

PROSSIMITÀ DI GREGORIO VII. SETSSA COSA ISU PIAZZA ADRIANA ALL’ALTEZZA DI

VIA CRESCENZIO

INCIDENTE ANCHE IN VIA MARIO FANI IN PROSSIMITÀ DI VIA STRESA, TRAFFICO

CONGESTIONATO IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.

SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA LE DELLA

MOSCHEA DIREZIONE SALARIA ALTRE CODE IN PROSSIMITà DEL BIVIO PER LA ROMA

L’AQUILA

RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI

ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA MARIO FARNI E VIA TRIONFALE, IN

DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE

24.00 DEL 4 MAGGIO.

DAL PRIMO MAGGIO SONO STATE RIATTIVATE LE ZTL NOTTURNE DI TRASTEVERE E SAN

LORENZO. I VARCHI SARANNO ATTIVI DAL MERCOLEDÌ AL SABATO, ANCHE SE FESTIVI,

DALLE 21.30 ALLE 3.00.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma