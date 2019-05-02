Traffico Roma del 02-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 17:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA ANAPO , CODE NELLE DUE DIREZIONI
PER LO STESSO MOTIVO SI STA IN CODA ANCHE A CASAL BOCCONE IN VIA DELLA
BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO RACCOLTA AMA
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA CESARE DE CUPIS A TOR
SAPIENZA CON CODE SIA SULLA COLLATINA SIA SIA IN VIA DI TOR SAPIENZA
SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA LE DELLA
MOSCHEA DIREZIONE SALARIA ALTRE CODE IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA
RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA MARIO FARNI E VIA TRIONFALE, IN
DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE
24.00 DEL 4 MAGGIO.
LUNGO IL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA
TROVIAMO CODE TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO A24 SEMPRE PER TRAFFICO
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA
DIREZIONE RACCORDO ANULARE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma