Traffico Roma del 02-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 17:50 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER VARI PICCOLI INCIDENTI
IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA LAURENTINA ANCHE IN
CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA
APPIA E PONTINA PER INCIDENTE
DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
PER CHI SI TROVA SULLA ROMA FIUMICINO
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA CESARE DE CUPIS A TOR
SAPIENZA CON CODE SIA SULLA COLLATINA SIA IN VIA DI TOR SAPIENZA
SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA IREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA SALARIA ALTRE CODE IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA
RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA MARIO FARNI E VIA TRIONFALE, IN
DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LA
MEZZANOTTE DI SABATO PROSSIMO 4 MAGGIO.
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALA CITTA’ TRA TOGLIATTI
E IL RACCORDO ANULARE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma