Traffico Roma del 02-05-2019 ore 18:00

SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER VARI PICCOLI INCIDENTI

IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA LAURENTINA ANCHE IN

CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA

APPIA E PONTINA PER INCIDENTE

DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE

PER CHI SI TROVA SULLA ROMA FIUMICINO

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA CESARE DE CUPIS A TOR

SAPIENZA CON CODE SIA SULLA COLLATINA SIA IN VIA DI TOR SAPIENZA

SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA IREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI

FRANCIA E VIA SALARIA ALTRE CODE IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA

L’AQUILA

RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI

ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA MARIO FARNI E VIA TRIONFALE, IN

DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LA

MEZZANOTTE DI SABATO PROSSIMO 4 MAGGIO.

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALA CITTA’ TRA TOGLIATTI

E IL RACCORDO ANULARE

