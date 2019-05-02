Traffico Roma del 02-05-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER VARI PICCOLI INCIDENTI IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA LAURENTINA ANCHE IN
CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA
APPIA E PONTINA PER INCIDENTE.
DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
PER CHI SI TROVA SULLA ROMA FIUMICINO.
CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL
CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA IREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR
DI QUINTO E VIA SALARIA ALTRE CODE IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA.
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALA CITTA’ TRA TOGLIATTI
E IL RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA MARIO FARNI E VIA TRIONFALE, IN
DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LA
MEZZANOTTE DI SABATO PROSSIMO 4 MAGGIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma