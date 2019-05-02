Traffico Roma del 02-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 19:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA CODE TRA LA ROMA
FIUMICINO E LAVIA APPIA PER TRAFFICO E UN INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA
INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24
DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
PER CHI SI TROVA SULLA ROMA FIUMICINO DIREZIONE ROMA
PROSEGUENDO IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA VIA DELLA
MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALA CITTA’ TRA TOGLIATTI
E IL RACCORDO ANULARE.
SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO
E VIA SALARIA ALTRE CODE IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA. IN
DIREZIONE STADIO ALTRE CODE TRA CORSO DI FRANCIA E L’INIZIAO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHE RICORDIAMO È ANCORA CHIUSA PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE, IN
DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LA
MEZZANOTTE DI SABATO PROSSIMO 4 MAGGIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma