Traffico Roma del 02-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 19:50 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, RESTANO TUTTAVIA BREVI CODE
CAUSATE DA UN PRECEDENTE INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
TERMINATE LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALA CITTA’ TRA
TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE.
ANCORA DIFFICILE INVECE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST, SI STA IN CODA
DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E VIA SALARIA MA ANCHE IN
DIREZIONE STADIO TRA CORSO DI FRANCIA E L’INIZIO DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, CHE RICORDIAMO FINO ALLA MEZZANOTTE DI SABATO PROSSIMO 4 MAGGIO
RESTA CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA
SACCHETTI. CHIUSO ANCHE L’ACCESSO ALLA GALLERIA, SEMPRE DIREZIONE PINETA
SACCHETTI, DA VIA TRIONFALE. TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN
GIOVANNI E DALLA SALARIA ESCE OBBLIGATORIAMENTE A VIA MARIO FANI;
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA STESSA VIA MARIO FANI, IN VIA PIEVE DI
CADORE, LUNGO VIA STRESA E IN VIA TRIONFALE.
DA IERI, PRIMO MAGGIO SONO STATE RIATTIVATE LE ZTL NOTTURNE DI TRASTEVERE
E SAN LORENZO. I VARCHI SARANNO ATTIVI DAL MERCOLEDÌ AL SABATO, ANCHE SE
FESTIVI, DALLE 21.30 ALLE 3.00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma