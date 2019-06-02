Traffico Roma del 02-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE IN UNA
DOMENICA CARATTERIZZATA DALLE CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO
DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA.
A PARTIRE DALLE 8:30 CI SARÀ IL PASSAGGIO DEL CORTEO PRESIDENZIALE DA LARGO
MAGNANAPOLI FINO A PIAZZA VENEZIA PASSANDO PER VIA IV NOVEMBRE, MENTRE ALLE
9:15 L’ ALZABANDIERA SOLENNE PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA, CON LA
DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO ALLA TOMBA DEL MILITE IGNOTO, DA PARTE
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
INFINE, DALLE 10:00 ALLE 11:00, LA CONSUETA SFILATA IN PARATA DELLE TRUPPE
IN VIA DEI FORI IMPERIALI, CON GLI ONORI FINALI AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA.
GIÀ CHIUSA AL TRANSITO LA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO,
TRA VIA LAURENTINA E VIALE DI PORTA ARDEATINA, DIREZIONE ROMA CENTRO;
MENTRE DALLE 10:00 RIMARRÀ CHIUSO ANCHE IL TRATTO COMPRESO TRA VIALE DI
PORTA ARDEATINA E VIA LAURENTINA, DIREZIONE ROMA EUR.
GIÀ CHIUSE LE STAZIONI “COLOSSEO” E “CIRCO MASSIMO” DELLA LINEA B DELLA
METROPOLITANA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma