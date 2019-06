Traffico Roma del 02-06-2019 ore 08:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 8:20

CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA

CAPITALE.

DOMENICA CARATTERIZZATA DALLE CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO

DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA:

FRA POCO, A PARTIRE DALLE 8:30, CI SARÀ IL PASSAGGIO DEL CORTEO

PRESIDENZIALE DA LARGO MAGNANAPOLI FINO A PIAZZA VENEZIA PASSANDO PER VIA

IV NOVEMBRE, MENTRE ALLE 9:15 L’ ALZABANDIERA SOLENNE PRESSO L’ALTARE DELLA

PATRIA, CON LA DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO ALLA TOMBA DEL MILITE

IGNOTO, DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

INFINE, DALLE 10:00 ALLE 11:00, LA CONSUETA SFILATA IN PARATA DELLE TRUPPE

IN VIA DEI FORI IMPERIALI, CON GLI ONORI FINALI AL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA.

GIÀ CHIUSA AL TRANSITO LA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO,

TRA VIA LAURENTINA E VIALE DI PORTA ARDEATINA, DIREZIONE ROMA CENTRO;

MENTRE DALLE 10:00 RIMARRÀ CHIUSO ANCHE IL TRATTO COMPRESO TRA VIALE DI

PORTA ARDEATINA E VIA LAURENTINA, DIREZIONE ROMA EUR.

CHIUSE LE STAZIONI “COLOSSEO” E “CIRCO MASSIMO” DELLA LINEA B DELLA

METROPOLITANA.

SPOSTIAMOCI AL LIDO DI OSTIA: COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE, VIALE

DELLE REPUBBLICHE MARINARE RIMARRÀ CHIUSA AL TRANSITO DA LUNGOMARE PAOLO

TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, PER LO

SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE.

DANIELE GUERRISI

