Traffico Roma del 02-06-2019 ore 08:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA
CAPITALE.
DOMENICA CARATTERIZZATA DALLE CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO
DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA:
FRA POCO, A PARTIRE DALLE 8:30, CI SARÀ IL PASSAGGIO DEL CORTEO
PRESIDENZIALE DA LARGO MAGNANAPOLI FINO A PIAZZA VENEZIA PASSANDO PER VIA
IV NOVEMBRE, MENTRE ALLE 9:15 L’ ALZABANDIERA SOLENNE PRESSO L’ALTARE DELLA
PATRIA, CON LA DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO ALLA TOMBA DEL MILITE
IGNOTO, DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
INFINE, DALLE 10:00 ALLE 11:00, LA CONSUETA SFILATA IN PARATA DELLE TRUPPE
IN VIA DEI FORI IMPERIALI, CON GLI ONORI FINALI AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA.
GIÀ CHIUSA AL TRANSITO LA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO,
TRA VIA LAURENTINA E VIALE DI PORTA ARDEATINA, DIREZIONE ROMA CENTRO;
MENTRE DALLE 10:00 RIMARRÀ CHIUSO ANCHE IL TRATTO COMPRESO TRA VIALE DI
PORTA ARDEATINA E VIA LAURENTINA, DIREZIONE ROMA EUR.
CHIUSE LE STAZIONI “COLOSSEO” E “CIRCO MASSIMO” DELLA LINEA B DELLA
METROPOLITANA.
SPOSTIAMOCI AL LIDO DI OSTIA: COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE, VIALE
DELLE REPUBBLICHE MARINARE RIMARRÀ CHIUSA AL TRANSITO DA LUNGOMARE PAOLO
TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, PER LO
SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma