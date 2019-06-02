Traffico Roma del 02-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN CITTÀ, IN UNA DOMENICA CARATTERIZZATA DALLE
CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA
REPUBBLICA.
IN PIENO SVOLGIMENTO L’ ALZABANDIERA SOLENNE PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA,
CON LA DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO ALLA TOMBA DEL MILITE IGNOTO, DA
PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
MENTRE DALLE 10:00 ALLE 11:00 CI SARÀ LA CONSUETA SFILATA IN PARATA DELLE
TRUPPE IN VIA DEI FORI IMPERIALI, CON GLI ONORI FINALI AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA.
CHIUSA AL TRANSITO LA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA
VIA LAURENTINA E VIALE DI PORTA ARDEATINA, IN DIREZIONE ROMA CENTRO; MENTRE
DALLE 10:00 RIMARRÀ CHIUSO ANCHE IL TRATTO COMPRESO TRA VIALE DI PORTA
ARDEATINA E VIA LAURENTINA, DIREZIONE ROMA EUR.
COME OGNI GIORNATA FESTIVA È CHIUSA VIA DEI FORI IMPERIALI, CON DIVIETI DI
TRANSITO ESTESI IN UN VASTA AREA NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO TRA CUI VIA
DEI CERCHI, VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIA DEL CIRCO MASSIMO;
TRANSITO VIETATO ANCHE NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA, TRA CUI VIA CESARE
BATTISTI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA PETROSELLI, PIAZZA
BOCCA DELLA VERITÀ.
CHIUSE LE STAZIONI “COLOSSEO” E “CIRCO MASSIMO” DELLA LINEA B DELLA
METROPOLITANA; IN ALTERNATIVA UTILIZZABILI LE STAZIONI DI CAVOUR E
PIRAMIDE.
SPOSTIAMOCI AL LIDO DI OSTIA: COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE, VIALE
DELLE REPUBBLICHE MARINARE RIMARRÀ CHIUSO AL TRANSITO DA LUNGOMARE PAOLO
TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, PER LO
SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma