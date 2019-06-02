Traffico Roma del 02-06-2019 ore 10:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 10:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN UNA GIORNATA
CARATTERIZZATA DALLE CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO DELLA
PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA CONSUETA SFILATA IN PARATA DELLE TRUPPE IN VIA DEI
FORI IMPERIALI, CON GLI ONORI FINALI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
CHIUSA AL TRANSITO LA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA
VIA LAURENTINA E VIALE DI PORTA ARDEATINA; INOLTRE, COME OGNI GIORNATA
FESTIVA È CHIUSA VIA DEI FORI IMPERIALI, CON DIVIETI DI TRANSITO ESTESI IN
UN VASTA AREA NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO TRA CUI VIA DEI CERCHI, VIALE
DELLE TERME DI CARACALLA E VIA DEL CIRCO MASSIMO;
TRANSITO VIETATO ANCHE NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA, TRA CUI VIA CESARE
BATTISTI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA PETROSELLI, PIAZZA
BOCCA DELLA VERITÀ.
CHIUSE LE STAZIONI “COLOSSEO” E “CIRCO MASSIMO” DELLA LINEA B DELLA
METROPOLITANA; IN ALTERNATIVA UTILIZZABILI LE STAZIONI DI CAVOUR E
PIRAMIDE.
SPOSTIAMOCI AL LIDO DI OSTIA: COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE, VIALE
DELLE REPUBBLICHE MARINARE RIMARRÀ CHIUSO AL TRANSITO DA LUNGOMARE PAOLO
TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, PER LO
SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma