Traffico Roma del 02-06-2019 ore 11:30

CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN

USCITA DALLA CITTÀ, COMPLICE LA BELLA GIORNATA DI SOLE CHE FAVORISCE LE

GITE FUORI PORTA.

ALLE PORTE DI ROMA EST CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASILINA

ALL’ALTEZZA DELLA BORGATA FINOCCHIO.

INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA

CASILINA ALL’APPIA, IN DIREZIONE PONTINA.

SULLA STESSA PONTINA CODE A PARTIRE DAL GRA SINO A CASTEL DI DECIMA IN

DIREZIONE POMEZIA.

PROSEGUONO LE CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO DELLA

PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA: CHIUSA AL TRANSITO LA CARREGGIATA CENTRALE

DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA LAURENTINA E VIALE DI PORTA ARDEATINA;

INOLTRE, COME OGNI GIORNATA FESTIVA È CHIUSA VIA DEI FORI IMPERIALI, CON

DIVIETI DI TRANSITO ESTESI IN UN VASTA AREA NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO

TRA CUI VIA DEI CERCHI, VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIA DEL CIRCO

MASSIMO;

TRANSITO VIETATO ANCHE NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA, TRA CUI VIA CESARE

BATTISTI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA PETROSELLI, PIAZZA

BOCCA DELLA VERITÀ.

CHIUSE LE STAZIONI “COLOSSEO” E “CIRCO MASSIMO” DELLA LINEA B DELLA

METROPOLITANA; IN ALTERNATIVA UTILIZZABILI LE STAZIONI DI CAVOUR E

PIRAMIDE.

SPOSTIAMOCI AL LIDO DI OSTIA: COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE, VIALE

DELLE REPUBBLICHE MARINARE RIMARRÀ CHIUSO AL TRANSITO DA LUNGOMARE PAOLO

TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, PER LO

SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE.

