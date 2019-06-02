Traffico Roma del 02-06-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN
USCITA DALLA CITTÀ, COMPLICE LA BELLA GIORNATA DI SOLE CHE FAVORISCE LE
GITE FUORI PORTA.
ALLE PORTE DI ROMA EST CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASILINA
ALL’ALTEZZA DELLA BORGATA FINOCCHIO.
INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA
CASILINA ALL’APPIA, IN DIREZIONE PONTINA.
SULLA STESSA PONTINA CODE A PARTIRE DAL GRA SINO A CASTEL DI DECIMA IN
DIREZIONE POMEZIA.
PROSEGUONO LE CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO DELLA
PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA: CHIUSA AL TRANSITO LA CARREGGIATA CENTRALE
DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA LAURENTINA E VIALE DI PORTA ARDEATINA;
INOLTRE, COME OGNI GIORNATA FESTIVA È CHIUSA VIA DEI FORI IMPERIALI, CON
DIVIETI DI TRANSITO ESTESI IN UN VASTA AREA NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO
TRA CUI VIA DEI CERCHI, VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIA DEL CIRCO
MASSIMO;
TRANSITO VIETATO ANCHE NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA, TRA CUI VIA CESARE
BATTISTI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA PETROSELLI, PIAZZA
BOCCA DELLA VERITÀ.
CHIUSE LE STAZIONI “COLOSSEO” E “CIRCO MASSIMO” DELLA LINEA B DELLA
METROPOLITANA; IN ALTERNATIVA UTILIZZABILI LE STAZIONI DI CAVOUR E
PIRAMIDE.
SPOSTIAMOCI AL LIDO DI OSTIA: COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE, VIALE
DELLE REPUBBLICHE MARINARE RIMARRÀ CHIUSO AL TRANSITO DA LUNGOMARE PAOLO
TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, PER LO
SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma