Traffico Roma del 02-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 12:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA

CITTÀ, COMPLICE LA BELLA GIORNATA DI SOLE CHE FAVORISCE LE GITE FUORI

PORTA.

ALLE PORTE DI ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA DA LA

GIUSTINIANA A LA STORTA VERSO L’OLGIATA.

A ROMA EST CI SONO CODE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGATA

FINOCCHIO.

INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA

PRENESTINA ALL’ARDEATINA, IN DIREZIONE PONTINA.

SULLA STESSA PONTINA CODE A PARTIRE DAL GRA SINO A CASTEL DI DECIMA IN

DIREZIONE POMEZIA.

TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA,

E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA.

PER LE CERIMONIE CELEBRATIVE IN OCCASIONE DEL 73° ANNIVERSARIO DELLA

PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA: CHIUSA AL TRANSITO LA CARREGGIATA CENTRALE

DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA LAURENTINA E VIALE DI PORTA ARDEATINA;

INOLTRE, COME OGNI GIORNATA FESTIVA È CHIUSA VIA DEI FORI IMPERIALI, CON

DIVIETI DI TRANSITO ESTESI IN UNA VASTA AREA NELLE ZONE DEL CIRCO MASSIMO E

DI PIAZZA VENEZIA.

CHIUSE LE STAZIONI “COLOSSEO” E “CIRCO MASSIMO” DELLA LINEA B DELLA

METROPOLITANA; IN ALTERNATIVA UTILIZZABILI LE STAZIONI DI CAVOUR E

PIRAMIDE.

SPOSTIAMOCI AL LIDO DI OSTIA: COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE, CHIUSO

VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA

DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, PER LA MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma