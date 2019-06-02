Traffico Roma del 02-06-2019 ore 12:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 12:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA
CITTÀ, COMPLICE LA BELLA GIORNATA DI SOLE CHE FAVORISCE LE GITE FUORI
PORTA.
ALLE PORTE DI ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA DA LA
GIUSTINIANA A LA STORTA VERSO L’OLGIATA.
A ROMA EST CI SONO CODE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGATA
FINOCCHIO.
INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA
PRENESTINA ALL’ARDEATINA, IN DIREZIONE PONTINA.
SULLA STESSA PONTINA CODE A PARTIRE DAL GRA SINO A CASTEL DI DECIMA IN
DIREZIONE POMEZIA.
TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA,
E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA.
PER LE CERIMONIE CELEBRATIVE IN OCCASIONE DEL 73° ANNIVERSARIO DELLA
PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA: CHIUSA AL TRANSITO LA CARREGGIATA CENTRALE
DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA LAURENTINA E VIALE DI PORTA ARDEATINA;
INOLTRE, COME OGNI GIORNATA FESTIVA È CHIUSA VIA DEI FORI IMPERIALI, CON
DIVIETI DI TRANSITO ESTESI IN UNA VASTA AREA NELLE ZONE DEL CIRCO MASSIMO E
DI PIAZZA VENEZIA.
CHIUSE LE STAZIONI “COLOSSEO” E “CIRCO MASSIMO” DELLA LINEA B DELLA
METROPOLITANA; IN ALTERNATIVA UTILIZZABILI LE STAZIONI DI CAVOUR E
PIRAMIDE.
SPOSTIAMOCI AL LIDO DI OSTIA: COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE, CHIUSO
VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA
DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, PER LA MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma