Traffico Roma del 02-06-2019 ore 14:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN DIMINUZIONE IL TRAFFICO IN CARREGGIATA

INTERNA DALLA CASILINA ALL’AREDATINA, MENTRE SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTA

LA CARREGGIATA ESTERNA.

TRAFFICO SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SU TUTTA LA

TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI

MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

IN CITTÀ, PER PROBLEMI TECNICI SOSPESA LA LINEA TRAM 2 SULL’INTERO PERCORSO

MANCINI-PIAZZALE FLAMINIO. IL SERVIZIO CONTINUA CON UN BUS SOSTITUTIVO.

A CENTOCELLE CHIUSA FINO ALLE 14:00 CIRCA PIAZZALE DELLE GARDENIE PER

CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MINIVOLLEY IN PIAZZA. IL DIVIETO DI TRANSITO

È TRA VIALE DELLA PRIMAVARA E VIA TOR DE SCHIAVI.

