Traffico Roma del 02-06-2019 ore 15:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 15:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE
CONTINUA A ESSERE REGOLARE IL TRAFFICO SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE,
SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SULLA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
TRAFFICO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CASTELFUSANO E TORVAJANICA IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
IN CITTÀ, PER PROBLEMI TECNICI È SEMPRE SOSPESA LA LINEA TRAM 2 SULL’INTERO
PERCORSO MANCINI-PIAZZALE FLAMINIO. IL SERVIZIO CONTINUA CON UN BUS
SOSTITUTIVO.
AL FORO ITALICO PRENDE IL VIA ALLE 16:00 “LA NOTTE DEI RE”, LA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA CON GRANDI NOMI DEL CALCIO DEDICATA A TUTTE LE
FAMIGLIE. FINO ALLA MEZZANOTTE PIÙ TRAFFICO PREVISTO SU PIAZZALE DE BOSIS E
STRADE VICINE.
NEL QUARTIERE AURELIO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA GREGORIO VII TRA LARGO
DOMENICO JACOBINI E VIA SAN DAMASO IN DIREZIONE DI PORTA CAVALLEGGERI, PER
LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA.
IL TRAFFICO È COMUNQUE DEVIATO SULLA VICINA CORSIA PREFERENZIALE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma