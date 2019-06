Traffico Roma del 02-06-2019 ore 16:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 16:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.

GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI ACILIA A

OSTIA, ANCHE PER LA PRESENZA DEI CICLISTI, E SU GRAN PARTE DELLA LITORANEA.

IN CITTÀ RIATTIVATA LA LINEA TRAM 2 SULL’INTERO PERCORSO MANCINI-PIAZZALE

FLAMINIO, INTERROTTA DA QUESTA MATTINA PER UN GUASTO TECNICO.

NEL QUARTIERE AURELIO, CONTINUA LA CHIUSURA DI VIA GREGORIO VII TRA LARGO

DOMENICO JACOBINI E VIA SAN DAMASO IN DIREZIONE DI PORTA CAVALLEGGERI, PER

LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA.

IL TRAFFICO È COMUNQUE DEVIATO SULLA VICINA CORSIA PREFERENZIALE.

AL PORTUENSE CHIUSA DA IERI A CAUSA DI UNA VORAGINE VIA PIETRO MARONCELLI

TRA VIA LUIGI ANGELONI E VIA LIVIO MARIANI.

AL FORO ITALICO È COMINCIATA ALLE 16:00 “LA NOTTE DEI RE”, LA

MANIFESTAZIONE SPORTIVA CON GRANDI NOMI DEL CALCIO DEDICATA A TUTTE LE

FAMIGLIE. FINO ALLA MEZZANOTTE PIÙ TRAFFICO PREVISTO SU PIAZZALE DE BOSIS E

STRADE VICINE.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma