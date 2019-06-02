Traffico Roma del 02-06-2019 ore 16:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 16:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.
GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI ACILIA A
OSTIA, ANCHE PER LA PRESENZA DEI CICLISTI, E SU GRAN PARTE DELLA LITORANEA.
IN CITTÀ RIATTIVATA LA LINEA TRAM 2 SULL’INTERO PERCORSO MANCINI-PIAZZALE
FLAMINIO, INTERROTTA DA QUESTA MATTINA PER UN GUASTO TECNICO.
NEL QUARTIERE AURELIO, CONTINUA LA CHIUSURA DI VIA GREGORIO VII TRA LARGO
DOMENICO JACOBINI E VIA SAN DAMASO IN DIREZIONE DI PORTA CAVALLEGGERI, PER
LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA.
IL TRAFFICO È COMUNQUE DEVIATO SULLA VICINA CORSIA PREFERENZIALE.
AL PORTUENSE CHIUSA DA IERI A CAUSA DI UNA VORAGINE VIA PIETRO MARONCELLI
TRA VIA LUIGI ANGELONI E VIA LIVIO MARIANI.
AL FORO ITALICO È COMINCIATA ALLE 16:00 “LA NOTTE DEI RE”, LA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA CON GRANDI NOMI DEL CALCIO DEDICATA A TUTTE LE
FAMIGLIE. FINO ALLA MEZZANOTTE PIÙ TRAFFICO PREVISTO SU PIAZZALE DE BOSIS E
STRADE VICINE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma