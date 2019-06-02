Traffico Roma del 02-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 17:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA
DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA.
A OSTIA, CODE PER UN INCIDENTE SU LUNGOMARE LUCREZIO CÀTULO ALTEZZA
PIAZZALE DELL’AQUILONE.
A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SI RALLENTA SU VIA SALARIA VICINO
VIA CORTONA VERSO IL CENTRO CITTÀ.
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA PONTINA DA POMEZIA A SPINACETO VERSO LA CAPITALE
E SU VIA APPIA DA ALBANO LAZIALE FINO AL GRA.
NEL QUARTIERE TRIESTE PER UN INTERVENTO IN CORSO DEI VIGILI DEL FUOCO,
CHIUSA VIA MAGLIANO SABINA TRA VIA STIMIGLIANO E PIAZZA VESCOVIO.
IN ZONA AURELIA SU VIA GREGORIO VII, TRA LARGO DOMENICO JACOBINI E VIA SAN
DAMASO IN DIREZIONE DI PORTA CAVALLEGGERI, CONTINUA LA CHIUSURA PER LAVORI
ALLE CONDUTTURE D’ACQUA. TRAFFICO DEVIATO SULLA CORSIA PREFERENZIALE.
RICORDIAMO AL FORO ITALICO PREVISTO PIÙ TRAFFICO IN TUTTA L’AREA PER LA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA “LA NOTTE DEI RE” CON I GRANDI NOMI DEL CALCIO
ITALIANO. ALLE 19:00 È INOLTRE PREVISTA L’APERTURA DEI CANCELLI DELLO
STADIO CENTRALE DEL TENNIS.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma