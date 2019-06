Traffico Roma del 02-06-2019 ore 17:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 17:20

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA

DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA.

A OSTIA, CODE PER UN INCIDENTE SU LUNGOMARE LUCREZIO CÀTULO ALTEZZA

PIAZZALE DELL’AQUILONE.

A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SI RALLENTA SU VIA SALARIA VICINO

VIA CORTONA VERSO IL CENTRO CITTÀ.

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA PONTINA DA POMEZIA A SPINACETO VERSO LA CAPITALE

E SU VIA APPIA DA ALBANO LAZIALE FINO AL GRA.

NEL QUARTIERE TRIESTE PER UN INTERVENTO IN CORSO DEI VIGILI DEL FUOCO,

CHIUSA VIA MAGLIANO SABINA TRA VIA STIMIGLIANO E PIAZZA VESCOVIO.

IN ZONA AURELIA SU VIA GREGORIO VII, TRA LARGO DOMENICO JACOBINI E VIA SAN

DAMASO IN DIREZIONE DI PORTA CAVALLEGGERI, CONTINUA LA CHIUSURA PER LAVORI

ALLE CONDUTTURE D’ACQUA. TRAFFICO DEVIATO SULLA CORSIA PREFERENZIALE.

RICORDIAMO AL FORO ITALICO PREVISTO PIÙ TRAFFICO IN TUTTA L’AREA PER LA

MANIFESTAZIONE SPORTIVA “LA NOTTE DEI RE” CON I GRANDI NOMI DEL CALCIO

ITALIANO. ALLE 19:00 È INOLTRE PREVISTA L’APERTURA DEI CANCELLI DELLO

STADIO CENTRALE DEL TENNIS.

