Traffico Roma del 02-06-2019 ore 18:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA

DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI

SONO TRA CASILINA E APPIA.

A OSTIA, ANCORA PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU LUNGOMARE LUCREZIO CÀTULO

ALTEZZA PIAZZALE DELL’AQUILONE.

SU VIA SALARIA SI RALLENTA DAL RACCORDO ANULARE A VIA CORTONA VERSO IL

CENTRO PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI

DECIMA IN DIREZIONE DELL’EUR.

LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA, SEMPRE VERSO ROMA, ANCHE SULL’APPIA A PARTIRE

DA ALBANO LAZIALE E SU TUTTA LA LITORANEA TRA OSTIA E ARDEA IN TUTT’E DUE I

SENSI DI MARCIA.

NEL QUARTIERE TRIESTE CON LA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL

FUOCO, RIAPERTA VIA MAGLIANO SABINA TRA VIA STIMIGLIANO E PIAZZA VESCOVIO.

INFINE, AL FORO ITALICO C’è “LA NOTTE DEI RE”. ALLE 19:00 APERTURA DEI

CANCELLI DELLO STADIO CENTRALE DEL TENNIS.

