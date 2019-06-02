Traffico Roma del 02-06-2019 ore 18:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 18:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA
DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI
SONO TRA CASILINA E APPIA.
A OSTIA, ANCORA PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU LUNGOMARE LUCREZIO CÀTULO
ALTEZZA PIAZZALE DELL’AQUILONE.
SU VIA SALARIA SI RALLENTA DAL RACCORDO ANULARE A VIA CORTONA VERSO IL
CENTRO PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI
DECIMA IN DIREZIONE DELL’EUR.
LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA, SEMPRE VERSO ROMA, ANCHE SULL’APPIA A PARTIRE
DA ALBANO LAZIALE E SU TUTTA LA LITORANEA TRA OSTIA E ARDEA IN TUTT’E DUE I
SENSI DI MARCIA.
NEL QUARTIERE TRIESTE CON LA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, RIAPERTA VIA MAGLIANO SABINA TRA VIA STIMIGLIANO E PIAZZA VESCOVIO.
INFINE, AL FORO ITALICO C’è “LA NOTTE DEI RE”. ALLE 19:00 APERTURA DEI
CANCELLI DELLO STADIO CENTRALE DEL TENNIS.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma