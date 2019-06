Traffico Roma del 02-06-2019 ore 19:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 19:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA

PONTINA ALLA TUSCOLANA.

SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA DA CIVITAVECCHIA

SUD A TORRIMPIETRA VERSO ROMA.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SUD E SULL’AUTOSTRADA

DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO PER ENTRARE IN CITTà.

TRAFFICO DI RIENTRO SULLA PONTINA, SULL’ ARDEATINA E SULL’AURELIA DA

TORRIMPIETRA; RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA LAURENTINA E SU VIA DI TRIGORIA.

SU VIA DEL FORO ITALICO PRUDENZA PER UN INCIDENTE VICINO VIA SALARIA

ALTEZZA STADIO.

E SU VIA SALARIA SI RALLENTA DAL RACCORDO ANULARE A VIA CORTONA VERSO IL

CENTRO PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.

AL TUSCOLANO C’è LA FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE. CHIUSA AL

TRAFFICO LA PIAZZA DELLA CHIESA, TRA VIA CASAL BERTONEA E VIA MARSELLI,

DALLE 09:00 ALLE 24:00.

INFINE, AL FORO ITALICO, PER GLI AMANTI DEL CALCIO, C’è “LA NOTTE DEI RE”

CON L’INCOTRO 6 CONTRO 6 CHE SI GIOCA SU DUE TEMPI DI 30’.

DISAGI AL TRAFFICO PREVISTI FINO ALLA MEZZANOTTE SU PIAZZALE DE BOSIS E

STRADE VICINE.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma