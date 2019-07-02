Traffico Roma del 02-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA;
RALLENTAMENTI E CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA
TRIONFALE DA OTTAVIA A MONTE MARIO, QUINDI SU CASSIA E FLAMINIA
RISPETTIVAMENTE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL BIVIO
DI TOR DI QUINTO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA
ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LA SALARIA E L’USCITA CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA A VIA DI DECIMA, NATURALMENTE VERSO
ROMA. CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma