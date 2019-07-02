Traffico Roma del 02-07-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SOSTENUTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA;
RALLENTAMENTI E CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA
TRIONFALE DA OTTAVIA A MONTE MARIO, QUINDI SU CASSIA E FLAMINIA
RISPETTIVAMENTE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL BIVIO
DI TOR DI QUINTO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E
LA RUSTICA E SUCCESSIVAMENTE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA E ANCORA
DALL’USCITA LAURENTINA AL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, QUINDI A PARTIRE
DALLA CASSIA SINO ALL’AURELIA. ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO
ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LA SALARIA E L’USCITA CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INCIDENTE IN VIA DI VALLE MELAINA ALL’INTERSEZIONE CONM VIA DELLE ISOLE
CURZOLANE, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI
INCIDENTE ANCHE IN VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DI VIA MANLIO GELSOMINI,
POSSIBILI CODE IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE.
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO ALL’EUR, NATURALMENTE VERSO IL CENTRO. CODE
ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma