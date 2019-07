Traffico Roma del 02-07-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI



TRAFFICO SOSTENUTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA;

RALLENTAMENTI E CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA

TRIONFALE DA OTTAVIA A MONTE MARIO, QUINDI SU CASSIA E FLAMINIA

RISPETTIVAMENTE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL BIVIO

DI TOR DI QUINTO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E

LA RUSTICA E SUCCESSIVAMENTE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA E ANCORA

DALL’USCITA LAURENTINA AL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, QUINDI A PARTIRE

DALLA CASSIA SINO ALL’AURELIA. ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO

ALL’USCITA OSTIA ACILIA.

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DAL RACCORDO

ALLA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LA SALARIA E L’USCITA CAMPI

SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

INCIDENTE IN VIA DI VALLE MELAINA ALL’INTERSEZIONE CONM VIA DELLE ISOLE

CURZOLANE, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI

INCIDENTE ANCHE IN VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DI VIA MANLIO GELSOMINI,

POSSIBILI CODE IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE.

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO ALL’EUR, NATURALMENTE VERSO IL CENTRO. CODE

ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma