Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PER LA ROMA
FIRENZE ALLA TIBURTINA; SUCCESSIVAMENTE ALTRE CODE DALLA CASILINA
ALL’USCITA ARDEATINA E ANCORA DALL’USCITA LAURENTINA AL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE CODE TRA LO SVINCOLO ANAGNINA E
L’USCITA CASILINA, QUINDI PRENESTINA E TIBURTINA.
CI SONO RALLENTAMENTI PER DIVERSI KM A PARTIRE DALLA SALARIA SINO
ALL’AURELIA. CODE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
SULL’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALL’EUR.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LO SVINCOLO MONTI TIBURTINI E
L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INCIDENTE IN VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DI VIA MANLIO GELSOMINI, POSSIBILI
CODE IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE.
INCIDENTE IN VIA CELIO VIBENNA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SAN GREGORIO.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN PROSSIMITÀ DI LARGO DEI COLLI ALBANI A CAUSA DI
UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CESSATI
SPIRITI.
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO ALL’EUR, NATURALMENTE VERSO IL CENTRO. CODE
ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE.
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