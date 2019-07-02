Traffico Roma del 02-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA
CODE TRA LE USCITE LAURENTINA, APPIA E CIAMPINO IN DIREZIONE TUSCOLANA.
PER TRAFFICO MOLTO INTENSO RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASILINA ALL’USCITA APPIA.
SULLA STESSA VIA APPIA CODE DA CIAMPIINO ALL’IMMISSIONE PER IL RACCORDO.
NEL QUADRANTE NORD PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA
ALL’AEROPORTO DELL’URBE, LA CAUSA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTA A
LAVORI IN CORSO.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
EST.
IN TANGENZIALE CODE TRA LO SCALO SAN LORENZO E LA STAZIONE TIBURTINA IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA DEL MARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DEL SEMAFORO DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO.
AL DON BOSCO INCIDENTE IN VIA PAPIRIA ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARCO
FULVIO NOBILIORE; INCIDENTE ANCHE SULLA PRENESTINA A RIDOSSO DEL RACCORDO
ANULARE, ATTENZIONE CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI.
INCIDENTE E CODE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA CASILINA, L’INCIDENTE È
AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA GIUSEPPE BERNERI. CI TROVIAMO NELLA ZONA
DI TORRE SPACCATA.
ABBIAMO INFINE TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’AURELIA TRA LA STAZIONE
FERROVIARIA ROMA AURELIA E PIAZZA IRNERIO, STESSA SITUAZIONE LUNGO VIA
AURELIA ANTICA CON CODE NELLE DUE DIREZIONI.
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