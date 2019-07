Traffico Roma del 02-07-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI



NEL QUADRANTE NORD PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA

ALL’AEROPORTO DELL’URBE, LA CAUSA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTA A

LAVORI IN CORSO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LA RUSTICA,

TIBURTINA E SANT’ALESSANDRO.

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E L’USCITA

PRENESTINA. SULLA STESSA PRENESTINA CODE TRA VIA LONGONI E VIA DELL’ACQUA

VERGINE NELLE DUE DIREZIONI.

INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA TIVOLI, INEVITABILI I DISAGI

PER IL TRAFFICO IN USCITA DAL CENTRO.

RICORDIAMO I LAVORI SULLA COLLATINA, LA STRADA È CHIUSA TRA IL RACCORDO

ANULARE E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI, LAVORI IN CORSO ANCHE

ALLA BUFALOTTA DOVE VIA RENATO FUCINI È CHIUSA TRA VIA DARIO NICCODEMI E

VIA DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE DI COLLE SALARIO.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE

EST.

IN TANGENZIALE CODE TRA LO SCALO SAN LORENZO E LA STAZIONE TIBURTINA IN

DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA STAZIONE

TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

