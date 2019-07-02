Traffico Roma del 02-07-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
NEL QUADRANTE NORD PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA
ALL’AEROPORTO DELL’URBE, LA CAUSA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTA A
LAVORI IN CORSO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LA RUSTICA,
TIBURTINA E SANT’ALESSANDRO.
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E L’USCITA
PRENESTINA. SULLA STESSA PRENESTINA CODE TRA VIA LONGONI E VIA DELL’ACQUA
VERGINE NELLE DUE DIREZIONI.
INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA TIVOLI, INEVITABILI I DISAGI
PER IL TRAFFICO IN USCITA DAL CENTRO.
RICORDIAMO I LAVORI SULLA COLLATINA, LA STRADA È CHIUSA TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI, LAVORI IN CORSO ANCHE
ALLA BUFALOTTA DOVE VIA RENATO FUCINI È CHIUSA TRA VIA DARIO NICCODEMI E
VIA DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE DI COLLE SALARIO.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
EST.
IN TANGENZIALE CODE TRA LO SCALO SAN LORENZO E LA STAZIONE TIBURTINA IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA STAZIONE
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
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