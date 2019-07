Traffico Roma del 02-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 15.20



CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,

DIREZIONE CENTRO CITTA’



LUNGHE CODE SU VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZA

MARIA LUISA DI SAVOIAPER UN INCIDENTE

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI CON POSSIBILI

CODE PER LAVORI TRA PRENESTINA E CASILINA



AI PARIOLI, PER UN EVENTO A VILLA TAVERNA DALLE ORE 17.00 E FINO A CESSATE

ESIGENZE, LE VETTURE DELLE LINEE TRAM 3-19 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,

TRANSITANO IN VIALE GIOACCHINO ROSSINI SENZA EFFETTUARE LE FERMATE



RICORDIAMO I LAVORI SULLA COLLATINA, LA STRADA È CHIUSA TRA IL RACCORDO

ANULARE E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI, LAVORI IN CORSO ANCHE

ALLA BUFALOTTA DOVE VIA RENATO FUCINI È CHIUSA TRA VIA DARIO NICCODEMI E

VIA DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE DI COLLE SALARIO.

