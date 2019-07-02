Traffico Roma del 02-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 15.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,
DIREZIONE CENTRO CITTA’
LUNGHE CODE SU VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZA
MARIA LUISA DI SAVOIAPER UN INCIDENTE
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI CON POSSIBILI
CODE PER LAVORI TRA PRENESTINA E CASILINA
AI PARIOLI, PER UN EVENTO A VILLA TAVERNA DALLE ORE 17.00 E FINO A CESSATE
ESIGENZE, LE VETTURE DELLE LINEE TRAM 3-19 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,
TRANSITANO IN VIALE GIOACCHINO ROSSINI SENZA EFFETTUARE LE FERMATE
RICORDIAMO I LAVORI SULLA COLLATINA, LA STRADA È CHIUSA TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI, LAVORI IN CORSO ANCHE
ALLA BUFALOTTA DOVE VIA RENATO FUCINI È CHIUSA TRA VIA DARIO NICCODEMI E
VIA DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE DI COLLE SALARIO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma