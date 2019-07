Traffico Roma del 02-07-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 17.20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI



AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA FLAMINIA E SALARIA , IN ESTERNA

CODE ATRATTI DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLA ROMANINA

CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,

DIREZIONE CENTRO CITTA’



RALLENTAMENTI SU VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZA

MARIA LUISA DI SAVOIAPER PER UN PRECEDENTE INCIDENTE

CODE PER INCIDENTE E TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA

TANGENZIALE E TOR CERVARA VERSO IL GRA



AI PARIOLI, PER UN EVENTO A VILLA TAVERNA DALLE ORE 17.00 E FINO A CESSATE

ESIGENZE, LE VETTURE DELLE LINEE TRAM 3-19 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,

TRANSITANO IN VIALE GIOACCHINO ROSSINI SENZA EFFETTUARE LE FERMATE



PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

Massimo Veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma