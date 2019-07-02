Traffico Roma del 02-07-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 17.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA FLAMINIA E SALARIA , IN ESTERNA
CODE ATRATTI DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLA ROMANINA
CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,
DIREZIONE CENTRO CITTA’
RALLENTAMENTI SU VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZA
MARIA LUISA DI SAVOIAPER PER UN PRECEDENTE INCIDENTE
CODE PER INCIDENTE E TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA
TANGENZIALE E TOR CERVARA VERSO IL GRA
AI PARIOLI, PER UN EVENTO A VILLA TAVERNA DALLE ORE 17.00 E FINO A CESSATE
ESIGENZE, LE VETTURE DELLE LINEE TRAM 3-19 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,
TRANSITANO IN VIALE GIOACCHINO ROSSINI SENZA EFFETTUARE LE FERMATE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma