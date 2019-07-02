Traffico Roma del 02-07-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 18.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS
ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA
CASILINA; PER UN ALTRO INCIDENTE CODE A TRATTI DALLA TUSCOLANA ALLA VIA
ARDEATINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA C. COLOMBO
ALLA TUSCOLANA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA CONCA D’ORO ALL’ALTEZZA
DI VIA VALLE VERMIGLIO
PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA CASILINA
ALL’ALTEZZA DI VIA VALTER TOBAGI.
AL QUADRARO POSSIBILI DISAGI IN VIA DEI CONSOLI ALL’ALTEZZA DI VIA
SCRIBONIO CURIONE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,
DIREZIONE CENTRO CITTA’
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHE VERSO
VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE.
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