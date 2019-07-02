Traffico Roma del 02-07-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 19.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS
ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA
prenestina; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA
C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA.
AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI per incidente IN VIA NICOLA CORSI ALL’ALTEZZA
DI VIA FEDERICO OZANAM.
AL QUADRARO POSSIBILI DISAGI per un altro incidente IN VIA DEI CONSOLI
ALL’ALTEZZA DI VIA SCRIBONIO CURIONE.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER DUE INCIDENTI ALL’EUR: SU VIALE
DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO
ED IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, SULLA CARREGGIATA CENTRALE,
ALL’ ALTEZZA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA
IN DIREZIONE VERSO FUORI CITTÀ
CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,
DIREZIONE CENTRO CITTA’
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHE VERSO
VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE.
CODE SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN
DIREZIONE OSTIA
INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE
ROMA.
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