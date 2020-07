Traffico Roma del 02-07-2020 ore 08:00

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti per il traffico intenso sul raccordo in carreggiata interna tra le uscite Casilina a piedi in carreggiata esterna della Prenestina al bivio per la Roma L’Aquila code conseguenti sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo rallentato anche il percorso Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale verso il centro Mentre a San Giovanni attenzione un incidente segnalato in Piazza dei Re di Roma all’altezza di via Appia Nuova per i tagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

