Traffico Roma del 02-07-2020 ore 08:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi sono trafficate le principali vie consolari in entrata verso il centro città in particolare a Roma code sulle mie casse Flaminia partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sul raccordo in carreggiata interna code dalla diramazione di Roma sud della via Ardeatina in esterna si rallenta dalla Prenestina alla bivio per la Romana a quella proprio sulla percorso Urbano della A24 roma-l’aquila coda tratte da Viale Togliatti alla bivio per la tangenziale verso il centro per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it per il momento e tu più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma