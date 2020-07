Traffico Roma del 02-07-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane trafficate tutte le principali vie consolari in entrata verso il centro città in particolare a Roma Nord code per lavori su tangenziale dalla Salaria a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico da Corso Francia a via dei Campi Sportivi verso San Giovanni diverse le manifestazioni in programma dalle 9 in Piazza San Silvestro dalle 10 in Piazza di Montecitorio da mezzogiorno in Piazza Mastai City neanche nella primo pomeriggio dalle 14 in piazza del Campidoglio e delle 14:30 di nuovo in Piazza San Silvestro aperte fino al 30 di agosto le ZTL diurne varchi attivi invece nelle zone a traffico limitato notturne centro e Testaccio il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 della notte San Lorenzo eIgor ed alle 21:30 sempre fino alle 3 della notte dal mercoledì alla sabato sulla metro C cantiere se l’aria per prolungare la linea fino al Colosseo fino al 12 di luglio dalle 21 della sera Quindi bus navetta la posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta servizio regolare tra Malatesta e Pantano te li dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

