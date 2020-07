Traffico Roma del 02-07-2020 ore 09:30

Luceverde Roma Ben ritrovati l’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord coda per incidente lavori in corso sulla tangenziale da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico e dalla galleria Giovanni XXIII sempre fino a via dei Campi Sportivi verso San Giovanni proseguendo nella stessa direzione altre cose per il traffico dalla via Nomentana sino alla rampa di ingresso per la A24 roma-l’aquila-teramo sul raccordo in carreggiata interna code della diramazione di Roma sud della via Appia in esterna si rallenta dalla Prenestina alla bivio per la Roma L’Aquila è proprio sul bus urbano della A24 abbiamo rallentamenti e code a tratti da Portonaccio sino al bivio per la tangenziale verso il centro per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma