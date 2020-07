Traffico Roma del 02-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma ben ritrovate l’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord chiude per lavori in corso sulla via Salaria Villa Spada Colle Salario Verso il raccordo sulla Cassia code per il traffico invece tra la Storta Olgiata è tra il raccordo via dei Due Ponti in entrambi i sensi di marcia sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code sempre per il traffico all’altezza del Bivio per la Roma L’Aquila e poi tra San Lorenzo e viale Castrense Mentre alla Gianicolense attenzione a un incidente avvenuto in via Silvestri all’altezza di Vicolo Silvestri restiamo a distanza ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma