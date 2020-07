Traffico Roma del 02-07-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in via Prenestina in prossimità di via Collatina è deviata la linea tram 14 altro incidente con rallentamenti via Ardeatina nei pressi di via del Casale delle cornacchiole si tiene nel primo pomeriggio dalle 14 in piazza del Campidoglio e dalle 14:30 di nuovo in Piazza San Silvestro aperte sino al 30 agosto legge DL diurne Marchi attivi invece nella zona traffico limitato notturno centro e Testaccio il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 San Lorenzo è Trastevere in vigore dalle 21:30 alle 3 notti dal mercoledì al sabato sulla metro C cantieri serale per prolungare la linea fino al Colosseo fino al 12 luglio dalle 21 bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e Malatestaservizio regolare tra Malatesta e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde

