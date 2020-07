Traffico Roma del 02-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per traffico intenso su via Ardeatina 3 via di Fioranello e via dei Casali delle cornacchiole nelle due direzioni il viaggio rilento anche su via Casilina 3 a via Siculiana e via di Vermicino in uscita da Roma prudenza per un incidente avvenuto in via Leone XIII all’altezza di via Gregorio VII all’EUR fino al 18 luglio lavori di manutenzione stradale su viale Beethoven possibili ripercussioni sul traffico nelle vie adiacenti lavori fino al 9 luglio in via Mar della Cina anche qui possibili rallentamenti trasporto pubblico la linea tram 14 e devi andare altezza di Piazza dei Gerani a casa di un incidente sui binari avvenuto su via Prenestina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.edu.it da Silvia shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma