Traffico Roma del 02-07-2020 ore 16:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane traffico su via di Fioranello e via dei Casali delle cornacchiole nelle due direzioni incidente crea rallentamenti in centro all’altezza di Piazza Cola di Rienzo per un altro incidente Si procede a rilento in via Radicofani all’altezza di via Monte San Savino all’EUR fino al 18 luglio lavori di manutenzione su viale Beethoven possibili ripercussioni sul traffico nelle vie adiacenti sulla metro C il cantiere serale per prolungare la linea fino al Colosseo sino al 12 luglio dalle 21 bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta servizio regolare tra Malatesta e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce tre.it

