Traffico Roma del 02-07-2020 ore 18:00

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per un incidente sul Raccordo Anulare dallo svincolo per via Cristoforo Colombo a Laurentina e carreggiata esterna per un altro dente Si procede lento in via della Bufalotta in prossimità di via Carlo bernari all’EUR fino al 18 luglio lavori di manutenzione su viale Beethoven possibili ripercussioni sul traffico nelle vie adiacenti lavori fino al 9 luglio in via Mar della Cina anche qui possibili rallentamenti sulla metro C cantiere serale per prolungare la linea fino al Colosseo sino al 12 luglio dalle 21 bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta servizio regolare tra Malatesta e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it e si asciuga il prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma